Sanremo 2020, Al Bano e Romina Power super ospiti? La riposta di lei gela i fan

Al Bano e Romina Power ospiti a Sanremo 2020? Il cantante di Cellino San Marco ha annunciato nei giorni scorsi che ci sarà, con al fianco l'ex moglie e ormai ritrovata compagna di palcoscenico, ma Romina Power non sembra così sicura.

A dare per certa per certa la sua presenza all'Ariston era stato infatti lo stesso Al Bano. Parlando con Bruno Vespa a Porta a Porta, Al Bano aveva confermato che sarebbe andato a Sanremo 2020 quest'anno ma da super ospite e non in gara. "Per me Sanremo è sempre la gara – ha detto – il fatto che vai ospite è bello, è un fatto strapositivo ma quando sai di andare in gara si svegliano dentro tutte quelle armi ed emozioni antiche. Così è bello, fai un Sanremo straordinariamente interessante, ma mi manca la gara". Al Bano ha poi specificato che sarebbe andato ospite "con Romina".

Sanremo 2020, Romina Power ospite con Al Bano? La replica

Dichiarazioni che hanno messo in fibrillazione in fan, almeno fino alla replica della diretta interessata, che è sembrata invece molto più cauta.

"Al momento non rilascio nessuna dichiarazione in merito a Sanremo in quanto, io stessa, non so ancora se ci sarò", ha detto Romina Power all'Adnkronos, ribadendo però la sua presenza al fianco di Al Bano in un altro evento Rai, ossia il classico show di Capodanno.

"Sicuramente potete seguire me e Al Bano su Raiuno la sera di capodanno perché saremo i super ospiti della magica serata di Raiuno. Sono felice di salutare questo anno e iniziare il nuovo con Al Bano, tutti gli italiani, tanti amici e il bravissimo Amadeus che stimo molto".