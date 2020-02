Sanremo 2020, Sabrina Salerno: "Esibizione rimandata, ma nessuna tensione nel backstage. Sabato mi vedrete in versione inedita"

A 29 anni dall'iconica esibizione sulle note di 'Siamo donne' con Jo Squillo, la cantante, showgirl ed attrice torna primadonna all'Ariston: "Ma stavolta senza agitazione, sono qui per divertirmi. Non tornerei come cantante perché mi concentrerò sul lavoro all'esterno". In occasione della puntata finale proporrà una performance di Boys Boys Boys, poi al via un tour lungo 40 date con lo spettacolo 'Stars 80' | RIPRESE E MONTAGGIO DI ALBERTO PEZZELLA