Salvo Veneziano nella bufera, parla la moglie Giusy Merendino: “Chiedo scusa a nome suo”

Le frasi sconcertanti pronunciate nella Casa del Grande Fratello Vip da Salvo Veneziano in riferimento alla concorrente Elisa De Panicis hanno acceso un fuoco di polemiche destinato a durare almeno fino alla prossima puntata del reality, quando sicuramente sarà affrontato il tema della violenza verbale usata dall’imprenditore siciliano. “Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale…” è solo una delle affermazioni che l’uomo ha usato parlando della ragazza durante una conversazione con Pasquale Laricchia e Sergio Volpini, ora commentata via social dalla moglie Giusy Merendino che ha voluto difendere il marito dalle accuse che in queste ore lo stanno travolgendo

Salvo Veneziano, la difesa della moglie dopo le frasi shock su Elisa De Panicis

Ricorrendo all’utilizzo delle maiuscole per meglio ribadire il suo pensiero sulle affermazioni del marito Salvo Veneziano, Giusy Merendino ha spiegato di non condividere quanto dichiarato dall’uomo durante la discutibile conversazione, ma anche di credere nella bontà dell’uomo che è al suo fianco da vent’anni e, a nome del quale, chiede scusa.

“Assistendo alla conversazione tra mio marito e gli altri inquilini PUR NON CONDIVIDENDONE FORMA E CONTENUTO, LE esternazioni “Colorite”di mio marito all’interno della casa del grande fratello ,mi portano a suggerire, STIMOLARE UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE in quanto ASSICURO CHE L’UOMO CON CUI VIVO DA 20 ANNI, PADRE DEI MIEI FIGLI, NON È ASSOLUTAMENTE, AFFATTO, UN UOMO VIOLENTO MA TUTT’ALTRO! L’ESATTO CONTRARIO! SE COSÌ NON FOSSE NON SAREI RIMASTA AL SUO FIANCO!”, ha scritto la donna nella didascalia a corredo della foto di Salvo.

“Mi spiace che molti abbiano travisato il suo modo estroso di enfatizzare delle dinamiche di gruppo conosciute ..... È UNA DINAMICA DI GRUPPO TIPICA QUELLA DELLA “COMPETIZIONE SEDUTTIVA” COME GIOCO IN GRUPPO; TANTO TRA IL GENERE MASCHILE QUANTO TRA QUELLO FEMMINILE!”, ha proseguito ancora: “Chiedo scusa io a nome suo se alcune sue affermazioni hanno leso o urtato la sensibilità di alcune donne. Pur essendo consapevole che il grande fratello un programma con un ‘elevata esposizione mediatica Ricordo a tutti che è un gioco, QUESTO dovrebbe rimanere !!!!!!”.

Le parole della donna non sembrano, tuttavia, incontrare il pensiero dei follower che stanno commentando il post ribadendo la brutalità dei termini usati dal marito: “Frequento la palestra e posso garantirti che non ho ascoltato MOSTRUOSITÀ simili nemmeno negli spogliatoi maschili di ambienti di quel genere!”, ha scritto qualcuno; “Se fa così con le telecamere figuriamoci nella vita normale com’è!!...fa venire i brividi” l’osservazione di qualcun altro. Ora non resta che aspettare la puntata di mercoledì 15 gennaio per conoscere che provvedimenti il Grande Fratello Vip intenderà prendere a riguardo.