Sanremo 2020: date, cantanti, canzoni, ospiti e tutto quello che c'è da sapere

Il sipario del Teatro Ariston si riapre sul Festival di Sanremo, arrivato alla sua 70esima edizione. Dopo due anni firmati Claudio Baglioni, la direzione artistica passa nelle mani di Amadeus che ha promesso un grande spettacolo. Cinque serate evento, in onda su Rai1, per festeggiare questo importante traguardo per la kermesse. "Sarà il Sanremo di tutti" ha fatto sapere, assicurando di dare spazio a ogni genere musicale, come aveva già iniziato a fare il suo predecessore, senza alcun tipo di pregiudizio. Tante le novità, a partire dalla reintroduzione delle Nuove Proposte in una gara a parte, e sorprese da scoprire ogni sera.

Sanremo 2020 - Date

La 70esima edizione del Festival di Sanremo va in scena dal 4 all'8 febbraio 2020. Cinque prime serate, in onda su Rai1 e in Eurovisione, in cui si sfidano i Big per la gara tradizionale e giovani cantanti per la sezione Nuove Proposte.

Sanremo 2020 - Conduttori

E' ancora mistero su chi affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston, ma di nomi papabili ne circolano diversi. Fiorello e Jovanotti potrebbero fare più di qualche incursione, mentre sembra quasi certa la presenza di Diletta Leotta. Quotatissima anche Chiara Ferragni, poi la plurinominata Vanessa Incontrada, in pole da anni ma ancora mai sbarcata al Festival. Trattative in corso anche per Tiziano Ferro come co-conduttore. "Saranno due donne o due donne e un uomo" si è lasciato sfuggire Amadeus, ma per l'ufficialità bisognerà aspettare gennaio.

Sanremo 2020 - Il regolamento

Novità nel regolamento di Sanremo 70. Per la prima volta le canzoni della 'serata cover' - la terza - entreranno in gara e ci saranno giurie diverse ogni sera sia per i Campioni che per le Nuove Proposte. In ogni serata, nella sezione Campioni, saranno chiamate a votare giurie diverse: quella Demoscopica per le prime 10 canzoni eseguite il martedì e per le seconde 10 che saranno eseguite il mercoledì, la giuria composta da musicisti e vocalist dell'Orchestra voterà il giovedì, poi la Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web che voterà il venerdì. Solo nell'ultima serata Demoscopica e Stampa voteranno insieme, con l'aggiunta del Televoto (in sostituzione dei musicisti e vocalist dell'Orchestra). Qui il regolamento completo

Sanremo 2020 - Campioni

Saranno 20 i Campioni in gara e verranno svelati da Amadeus il 6 gennaio, durante la puntata dei 'Soliti Ignoti' dedicata alla Lotteria Italia.

Sanremo 2020 - Nuove Proposte

Torna la sezione Nuove Proposte con 8 artisti in gara, in cui concorreranno 5 cantanti scelti durante la finale di Sanremo Giovani del 19 dicembre in diretta su Rai1, più 2 cantanti selezionati dal concorso Area Sanremo 2019, più l'artista vincitrice dell'edizione 2019 di Sanremo Young, Tecla Insolia, con un brano inedito.

Sanremo 2020 - Ospiti

Amadeus riapre le porte del Festival agli artisti internazionali, banditi da Baglioni negli ultimi due Festival. E proprio un cantante internazionale è il primo super ospite annunciato ufficialmente, il cantautore scozzese Lewis Capaldi.

Sanremo 2020 - Il DopoFestival

L'altra grande novità di questa edizione. Non si chiamerà più 'DopoFestival' ma 'L'Altro Festival' e andrà in onda su RaiPlay, condotto da Nicola Savino.