Diletta Leotta e il monologo sulla bellezza, piovono critiche: “Si è rifatta tutta”

Diletta Leotta è stata la prima delle dieci donne chiamate sul palco del Festival di Sanremo come co-conduttrici, ma anche come esempi di femminilità che non dovrebbe essere circoscritta nei limiti della mera fisicità.

“La bellezza capita, non è un merito. Certo, è un vantaggio, altrimenti col cavolo che sarei qui”, ha dichiarato la conduttrice nel suo monologo teso a sottolineare l’importanza dell’estetica, ma pure la sua fugacità. “Sono una conduttrice sportiva, ma sarei ipocrita se dicessi che il mio aspetto è secondario. Mia nonna Elena me lo diceva sempre: la bellezza è un peso che con il tempo ti può fare inciampare se non la sai portare”, ha aggiunto ancora in dialetto siciliano, esaltando la bellezza interiore della nonna 85enne seduta nella platea dell'Ariston e gli insegnamenti che le ha trasmesso.

Belle parole le sue, ricco di significato il suo discorso che, tuttavia, non è stato accolto con entusiasmo dagli utenti che sui social si sono scatenati con le critiche per i presunti ritocchi estetici a cui la stessa Leotta si sarebbe sottoposta.

Monica Leofreddi e Francesca Barra contro Diletta Leotta

Tra gli utenti che hanno citato i presunti ritocchi estetici di Diletta Leotta ha fatto sentire la sua voce anche Monica Leofreddi che ha twittato il suo pensiero a corredo di una foto che raffronta due immagini della primadonna del Festival. “Con tutto il rispetto per #dilettaleotta ma che la Bellezza come valore debba essere rappresentata da una che a 28 anni si è rifatta tutta, non mi sembra il massimo”, ha scritto la ex conduttrice Rai, appoggiata da quanti hanno ricordato provocatoriamente la specializzazione in chirurgia estetica del fratello che però ha sempre negato ogni intervento sulla sorella.

E anche Francesca Barra è intervenuta sul tema: “Se vuoi fare tv verità devi dire la verità, abbassare la maschera per davvero. Perché risulti solo retorica se ciò che dici non corrisponde a ciò che sei”, ha scritto in un posto su Instagram: “Perché ritoccarsi è una libera scelta di buon senso, buon gusto, ma pur sempre una libera scelta. E se l’avesse ammesso sarebbe diventata la paladina di un’altra verità, seppur scomoda”.

Con tutto il rispetto per #dilettaleotta ma che la Bellezza come valore debba essere rappresentata da una che a 28 anni si è rifatta tutta, non mi sembra il massimo. #Sanremo2020 pic.twitter.com/SqQHmpcvk3 — Monica Leofreddi (@MonicaLeofreddi) February 4, 2020

Ecco,cara Monica per aver detto quello che pensano e sanno tutti sarai messa alla gogna.invidiosa rosicona,ma nessuno capisce che il dono della bellezza di cui parlava lei non è un dono ma un buon lavoro di padre chirurgo,così come la cara nonnina aveva gli zigomi ben limati. — kikigaia75 (@KikiLattuada) February 4, 2020

Come sempre:



UN APPLAUSO AL FRATELLO CHIRURGO PLASTICO DI DILETTA LEOTTA #Sanremo2020 pic.twitter.com/O1huJ0OVun — Stefano Guerrera (@StefanoGuerrera) February 4, 2020