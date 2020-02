Sanremo 2020, la scaletta di mercoledì: Big e ospiti

L'altra metà del Festival. Dopo le esibizioni dei primi 12 Big in gara e di 4 delle Nuove proposte, mercoledì 5 gennaio è il momento di scoprire il resto di Sanremo 2020. Di seguito tutte le anticipazioni in vista della serata.

Sanremo 2020, la scaletta di mercoledì: le Nuove proposte

La serata si apre - come da rituale - con l'esibizione dei ragazzi delle Nuove Proposte. Stasera tocca a Fasma, Matteo Faustini, Martinelli e Lua e Marco Sentieri. Ieri invece sul palco Eugenio in via di Gioia, Leo Gassmann, Tecla Insolia, Fadi.

Sanremo 2020, la scaletta di mercoledì: i Big

Ad esibirsi saranno Giordana Angi, Francesco Gabbani, Paolo Jannacci, Junior Cally, Elettra Lamborghini, Levante, Enrico Nigiotti, Piero Pelù, i Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Tosca, Michele Zarrillo.

Sanremo 2020, la scaletta di mercoledì: gli ospiti

Attesi nella seconda serata i Ricchi e Poveri che tornano uniti sul palco dell'Ariston a 39 anni dall'ultima volta (qui la storia della band). Presenti Tiziano Ferro, Fiorello, Emma D'Aquino, Laura Chimenti e Sabrina Salerno. Ha dato forfait Monica Bellucci.