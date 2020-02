Sanremo, Romina Power 'svela' la canzone per il Festival

"Sto facendo ascoltare alla mia amica Lavinia Biagiotti la nuova canzone che canteremo a Sanremo fra pochi giorni". La frase che accompagna la foto postata su Instagram è stata scritta da Romina Power che sorridente rivela di aver 'svelato' la canzone che canterà in coppia con Al Bano sul palco dell'Ariston fra pochissime ore. Il contro alla rovescia per la 70esima edizione del Festival di Sanremo è iniziato e Al Bano e Romina si esibiranno insieme come ospiti nella prima serata della kermesse canora.

Il brano inedito dell'album di Al Bano

Il brano che Romina Power sta facendo ascoltare alla sua amica imprenditrice e figlia dell'insimenticabile Laura Biagiotti è contenuto nell'album in uscita tra poche settimane che vede tornare insieme, professionalmente, il cantante di Cellino San Marco e la cantante di origine californiana. Dal sorriso di Lavinia Biagiotti pare che il brano inedito sia piaciuto, chissà se verrà apprezzato anche dal pubblico.

Al Bano e Romina di nuovo insieme

La curiosità dei fan non è rivolta solo all'ascolto della canzone, in molti aspettano con ansia di rivedere Al Bano e Romina Power duettare insieme sul palco più famoso d'Italia. Un'emozione unica per chi è affezionato alla coppia e che nonostante tutto spera di vederli ancora insieme, anche sentimentalmente.