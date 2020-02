Monologo di Diletta, Monica Leofreddi e Francesca Barra replicano alla madre. Stoccata di Selvaggia Lucarelli

Il monologo di Diletta Leotta continua a trascinare dietro di sè la polemica che dal palco dell'Ariston si è spostata sui social. Questa volta però lo scontro diretto è tra la madre Ofelia, scesa in campo per difendere la figlia, e le giornaliste Francesca Barra e Monica Leofreddi, alle quali si è aggiunta anche Selvaggia Lucarelli.

Il post di Francesca Barra su Instagram

"Per la mamma di Diletta Leotta alcune donne che “contano” avrebbero attaccato sua figlia perché motivate dall’odio verso altre donne. Per altri casi non posso parlare. Io parlo per me: non ho mai preso in giro nessuno o offeso. Non ho pubblicato la foto dei presunti “prima e dopo” per evidenziare i ritocchi chirurgici, ridicolizzando Diletta (il punto infatti non è se sia giusto o meno ricorrere alla chirurgia estetica!). Non ho attaccato lei, mai, anzi!" ha scritto Francesca Barra su Instagram. La giornalista e moglie di Claudio Santamaria ha chiarito di aver difeso in passato tante volte Diletta Leotta, ma il monologo di Diletta Leotta a Sanremo 2020 non l’ha convinta. “È proprio la mancanza di coerenza e di corrispondenza fra ciò che ha sempre mostrato e trasmesso e quello che ha detto che strideva su quel palco. Io ho espresso un giudizio sul contenuto del suo monologo per il quale mi sono sentita presa in giro per la mancanza di onestà. Se vuoi essere la protagonista di un momento di tv verità devi dirla fino in fondo con coraggio, la tua verità”.

Il commento di Monica Leofreddi

“Per difendere sua figlia mi ha citata tra le "odiatrici” di Diletta, mi ha anche accusata di non essere solidale con le donne. Il twitt che ho scritto dopo il monologo di Diletta non era offensivo, - precisa Monica Leofreffi - era semplicemente espressione di un dissenso nel veder rappresenta la bellezza come valore e come qualcosa che capita, da una ragazza bellissima ma che già così giovane, ha modificato il suo corpo alla ricerca di una bellezza perfetta” - concludendo - "Lei non ha naturalmente l’obbligo di conoscere la mia storia il mio vissuto e le mie lotte , ma la prego , darmi della odiatrice e dell’invidiosa proprio no!"

La stoccata di Selvaggia Lucarelli

Ma alle due chiamate in causa dalla madre di Diletta Leotta si è aggiunta anche Selvaggia Lucarelli che ha postato un commento sul proprio profilo Facebook. "Leggo che la madre della Leotta è indignata per le critiche delle donne alla figlia, critiche per giunta legittime alle scemenze imbarazzanti dette sul palco e non alla Leotta in sè, affermando che “le donne sono le peggiori”. Al di là del fatto che le critiche sono state piuttosto trasversali, peccato che la signora, così come la figlia, non abbia mai speso una parola per le schifezze che gli uomini peggiori scrivono sotto le foto di Diletta. O forse, e qui sta il dramma, quelli per lei sono apprezzamenti".