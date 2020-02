Sanremo, Fiorello sveglia Amadeus all'alba. Il suo pigiama fa impazzire il web

È l'alba, sono le 6.42, Fiorello bussa alla porta di una stanza di albergo, ad aprire c'è il suo amico di vecchia data Amadeus, da domani alla conduzione del Festival di Sanremo, in una mise che potremmo definire poco trendy. Il tutto ripreso e pubblicato su Instagram dal presentatore siciliano. Pantaloni blu e giacca celeste, il pigiama non proprio glamour di Amadeus non è passato inosservato allo showman siciliano che ha voluto mostrare l'amico conduttore dalla testa ai piedi, accompagnando il video da sonore risate.

Siparietto tra Amadeus e Fiorello

''Lo sai che più tardi c'è la conferenza stampa?'', ha chiesto Fiorello ad Amadeus che annuiva con gli occhi ancora semichiusi. ''Tutti i giorni c'è la conferenza stampa! Ti rendi conto?'', chiede Fiorello. Amadeus preoccupato replica: ''È tu tutti i giorni mi vieni a svegliare?'' ''Ti rendi conto in cinque conferenze stampa cosa puoi combinare?'', è la battuta finale di Fiorello.

Nel frattempo si sono scatenati i commenti sull'outfit di Amadeus. E c'è chi propone una colletta per comprargli un nuovo pigiama.