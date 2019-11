Sanremo Giovani, Devil A si ritira (e va ad 'Amici')

Devil A ci ripensa. Uno dei 20 finalisti selezionati per Sanremo Giovani - che si stanno sfidando nel contest pomeridiano di Rai1 'Sanremo giovani a Italia sì', condotto da Marco Liorni - si è ritirato. L'artista era previsto in gara nel secondo blocco di partecipanti, nelle giornate di sabato 30 novembre e sabato 7 dicembre, ma non ci sarà.

Dietro alla sua scelta c'è 'Amici'. Il cantante, infatti, è entrato nella scuola di Maria De Filippi e ha preferito approdare su altri lidi per il suo futuro musicale. In sostituzione di Devil A il direttore artistico Amadeus, sentito il parere della Commissione musicale, ha selezionato per le semifinali Simona Severini con il brano 'Una cosa bella'.

Sanremo Giovani a Italia Sì

Quattro appuntamenti pomeridiani, da sabato 16 novembre a sabato 7 dicembre nella trasmissione 'Italia Sì' condotta da Marco Liorni su Rai1 in cui giocarsi il tutto per tutto per poi approdare alla finalissima di Sanremo Giovani del 19 dicembre, in prima serata sempre in diretta su Rai1.

E' già iniziato il percorso a tappe per i 20 semifinalisti dell'edizione 2019 del contest di Rai1, ma solo 10 di loro nella serata del 19 dicembre potranno concorrere per aggiudicarsi i 5 posti in palio per la sezione Nuove proposte del Festival 2020, a cui si aggiungeranno i 2 artisti provenienti dalla selezione di Area Sanremo e, di diritto, la vincitrice di Sanremo Young. Alla fine saranno in 8 a poter calcare, a febbraio, il prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston. Venerdì 8 febbraio, nella penultima giornata del Festival di Sanremo, si conoscerà infine la canzone vincitrice della categoria Nuove Proposte.