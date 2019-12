Sanremo Giovani, la finale: chi sono i 10 cantanti in gara

Ultima fermata per Sanremo Giovani, giovedì 19 dicembre, alle 21.30, in diretta su Rai1, RaiPlay e Rai Radio2. Un appuntamento irrinunciabile per gli amanti del Festival, che darà un primo assaggio sulle cinque serate televisive attese a febbraio. A condurre Amadeus, insieme a una super giuria formata da Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Piero Chiambretti e Gigi D'Alessio (annunciati anche come ospiti all'Ariston).

Si sfideranno in 10, ma solo 5 di loro avranno la possibilità di esibirsi tra le Nuove Proposte durante la 70esima edizione del Festival di Sanremo. A questi 5 selezionati si aggiungeranno poi 2 dei vincitori di Area Sanremo - selezionati dalla Commissione Musicale - e la vincitrice di Sanremo Young, Tecla Insolia. Il Festival di Sanremo targato Amadeus si prepara così a compiere il suo primo passo ufficiale.

Sanremo Giovani, chi sono i 10 finalisti

A sfidarsi nei duelli: Avincola con 'Un rider', Eugenio in via di gioia con 'Tsunami', Fadi con 'Due di noi', Fasma con 'Per sentirmi vivo', Leo Gassmann con 'Va bene così', Jefeo con 'Un due tre stella', Réclame con 'Il viaggio di ritorno', Marco Sentieri con 'Billy Blu', Shari con 'Stella', Thomas con 'Ne 80'.

Sanremo Giovani, la finale: le sfide e come si vota

Il voto dei super giurati si sommerà a quelli della Giuria Demoscopica, della Commissione Musicale (presieduta da Amadeus) e al Televoto. Al centro della serata le sfide tra i 10 giovani che hanno superato le semifinali di 'Sanremo Giovani a ItaliaSì!': cinque duelli da cui usciranno 5 Nuove Proposte per il Festival.

Un altro verdetto sarà affidato alla Commissione Artistica che sceglierà i due artisti provenienti da Area Sanremo, anch'essi in viaggio verso l'Ariston insieme a Tecla Insolia, che si è già guadagnata il pass per il Festival come vincitrice di Sanremo Young.

Sanremo Giovani sarà una serata di canzoni e verdetti, ma anche di memoria e spettacolo. Amadeus si muoverà tra canzoni, votazioni e dialogo con i super giurati, inevitabilmente invitati a ricordare, sul filo del divertimento, le loro esperienze sanremesi, che rappresentano alcuni dei momenti che hanno fatto la storia del Festival.