Sanremo 2020, il meglio e il peggio della prima serata: Ferro in lacrime, Lauro nudo. Standing ovation per Rula

In prima fila all'Ariston c'è Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, tra le prime a difenderlo dalle polemiche sul sessismo sollevate per le dichiarazioni su Francesca Sofia Novello. Accanto a lei Fabrizio Salini, AD Rai, che proprio qualche giorno fa ha difeso l'azienda dal caos scoppiato intorno alla partecipazione in gara del rapper Junior Cally, anch'esso nella bufera per vecchi testi definiti misogini. Ma ora che le dispute sono passate, il Festival di Sanremo 2020 è pronto a cominciare. E la confusione del polverone lascia spazio alla visione nitida di una kermesse tanto nazional popolare quanto godibile, con al timone una triade vincente: l'Amadeus perfettamente a suo agio nella veste tradizionale, istituzionale e familiare al tempo stesso; Fiorello, unico nel suo genere, non solo ospite ma vera e propria spalla comica (e, a sorpresa, satirica) del conduttore; infine il connubio di potenza e talento allo stato puro di Tiziano Ferro.

Presentate nella prima serata 12 delle 24 canzoni in gara. Da menzionare Achille Lauro, che si spoglia sul palco, Elodie, diva elettronica, Anastasio, 'Rosso di rabbia' e di talento. L'unica standing ovation della serata è per Rita Pavone. Almeno per quanto riguarda i cantanti. Tutti in piedi, infatti, anche per Rula Jebreal, protagonista di un toccante monologo contro la violenza sulle donne, culminato nel racconto del suicidio della madre. La giornalista palestinese sfoggia una inedita padronanza del palco. Diletta Leotta porta invece all'Ariston la nonna, per affrontare il tema della bellezza senza ipocrisia, ma è ancora un po' ingessata e poco empatica. La prima puntata segna infine lo sfoltimento delle Nuove Proposte. Di otto giovani ne rimangono sei: Tecla Insolia batte gli Eugenio in via di Gioia; Leo Gassmann (figlio dell'attore Alessandro) vince su Fadi. Domani sera l'altra metà del Festival.