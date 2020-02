Tiziano Ferro scrive a Mia Martini, Loredana Bertè: “Io e Mimì siamo orgogliose di te”

Tiziano Ferro scrive a Mia Martini chiedendole scusa per aver steccato durante la sua re-interpretazione di 'Almeno tu nell'universo'. Ieri, durante la prima serata del Festival di Sanremo, il cantante si è esibito sul palco dell'Ariston con il brano reso celebre dall'immensa voce di Mia Martini. Ma l'emozione gli ha giocato un brutto scherzo e Tiziano Ferro ha steccato.

Tiziano Ferro ad Amadeus: "Ho rovinato tutto"

"Ho rovinato tutto", ha detto ad Amadeus mentre non riusciva a trattenere le lacrime. Ma la steccata non ha diminuito l'emozione e l'intensità di quell'interpretazione. Oggi Ferro, per scusarsi con Mimì e per ringraziare chi ha compreso l'amore con cui ha cantato, le ha dedicato un post su Instagram. Tra i tanti commenti anche quello di Loredana Bertè, sorella di Mimì.

Il post di Tiziano e la risposta di Loredana Bertè

"Mimì che vuoi che ti dica? È la vita di chi splende sempre di difetti. E ci ho provato, ma con tanto tanto amore davvero. Grazie a chi l'ha capito. #almenotunelluniverso" ha scritto Tiziano. Un post al quale in tantissimi hanno risposto con commenti di affetto ed apprezzamento. Tra questi è spuntato quello della Bertè che sicuramente ha fatto tornare il sorriso sul volto di Tiziano. “Sei stato immenso, siamo orgogliose di te: Mimí ed io…” ha scritto Loredana con 3 cuori blu.