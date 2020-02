Sanremo 2020, meglio e peggio della seconda serata: Fiorello show in versione De Filippi, Ricchi e Poveri in reunion

Alle 20.30 di mercoledì Amadeus dà il via alla seconda serata del Festival di Sanremo. Anzi, "apre la busta", dal momento che la puntata comincia con Fiorello in versione Maria De Filippi, come promesso ieri sera dallo showman qualora gli ascolti fossero stati soddisfacenti. E i 10 milioni di spettatori lo hanno inchiodato alle sue responsabilità. La 'busta' si chiude dopo cinque ore e quarto ("E' l'una, possiamo fa qualcosa domani?", incalza Tiziano Ferro all'una). In mezzo una puntata infinita, oltre che nei tempi, anche nei contenuti. Più show che gara. Un affollamento di ospiti che è antitesi dello stile ermetico dell'era Baglioni. Nella classifica provvisoria penalizzato Rancore, che arriva penultimo: segno che, ancora una volta, la giuria demoscopica fa più danni di Kim Jong-un.

