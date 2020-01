TIM sponsor unico del Festival di Sanremo 2020

Per il quarto anno consecutivo, TIM è sponsor unico del Festival della canzone italiana e sarà tra i protagonisti della settantesima edizione della kermesse canora che si svolgerà a Sanremo dal 4 all’8 febbraio, con la direzione artistica di Amadeus. Torna sul palco dell’Ariston il premio TIMMUSIC - la piattaforma musicale con milioni di brani di tutti i generi – per la canzone più ascoltata in streaming durante la settimana del Festival.

Il premio sarà consegnato al vincitore sul palco dell’Ariston la sera della finale, sabato 8 febbraio.

Sanremo 2020, ecco tutte le iniziative di TIM

Non solo. La tradizione del Festival di Sanremo ancora una volta incontra l’innovazione tecnologica di TIM che nelle ultime tre edizioni ha dato vita ad una serie di “eventi nell’evento”, grazie ad un articolato piano di iniziative di comunicazione dedicate che hanno previsto tra l’altro la realizzazione di spot speciali e attività di forte impatto dentro e fuori dall’Ariston. Anche quest’anno TIM sarà presente con una serie di attività tra cui quelle della TIM Data Room, la unit che analizza i dati digital provenienti dalla Rete evidenziando i trend legati ai commenti espressi sulle serate e sui protagonisti.

TIM guida la rivoluzione digitale e sulle sue reti di ultima generazione - 5G, LTE, fibra – cresce il futuro del Paese. Gli oltre 18 milioni di chilometri di fibra posata da TIM rappresentano la più evoluta e dinamica infrastruttura di TLC, con una copertura ultrabroadband dell’80% delle abitazioni; mentre la rete mobile 4G raggiunge oltre il 99% della popolazione. TIM è inoltre impegnata nel percorso di diffusione della cultura digitale anche nel tempo libero, proponendo offerte innovative, flessibili e sempre più convergenti che includono i migliori contenuti multimediali con TIMVISION, TIMMUSIC, TIMGAMES attraverso il TIM Box, smart TV, web e App mobile.