Sanremo, Tiziano Ferro svela tutto: ecco cosa farà nelle cinque serate del Festival

Che Tiziano Ferro fosse una presenza fissa di Sanremo 2020 è noto già da settimane, ma solo adesso l'artista ha svelato qualcosa in più sulla sua partecipazione. In un video pubblicato su Instagram, il cantante di Latina fa sapere tutto quello - più o meno - che farà sul palco dell'Ariston nel corso delle cinque serate. Un'intervista doppia a se stesso, nella quale svela maggiori dettagli.

Immancabili alcuni dei suoi successi: "Ormai posso dire 'successi' perché ho 40 anni", ma anche "alcune delle canzoni che hanno fatto i miei Sanremo, che sono entrate nella mia vita direttamente dalle porte del Teatro Ariston" per rendere omaggio ai 70 anni del Festival. Oltre al già annunciato duetto con Massimo Ranieri sulle note di 'Perdere L'Amore', Tiziano Ferro canterà anche 'Almeno tu nell'Universo' di Mia Martini e 'Nel Blu Dipinto di Blu' di Domenico Modugno.

"Non può mancare Mia Martini - spiega - Niente come lei che guardava la galleria dell'Ariston mentre ci gridava addosso 'Almeno tu nell'universo'. E noi le credevamo tutti". Poi Modugno, "perché camminando di fronte al museo dei Grammy a Los Angeles un giorno ho visto il suo nome inciso su una stella di marmo sul pavimento e mi sono emozionato. E mi sono anche sentito orgoglioso". Tiziano Ferro parla anche del duetto con Ranieri: "Era il 1988. Lui termina la sua prima esibizione con 'Perdere l'amore', il salotto di casa mia cade nel silenzio più assoluto e mio padre dice 'questo vince'. E io da quel giorno penso che voglio essere come lui", ammette.

Poi confessa tutta la sua felicità per questo Sanremo 70. Quanto sei contento di fare Sanremo da 0 a 10? "1997- da quando sogno di andarci". Nel 1997 ha effettivamente provato per la prima volta, partecipando a "L'accademia di Sanremo".

Il suo Sanremo del cuore, è quello del 1995: "Giorgia vinse con 'Come Saprei' ma erano tutte hit. Io avevo 15 anni e avrei fatto qualsiasi cosa per andare a Sanremo", afferma prima di dire che Amadeus ha fatto "la cosa giusta" a chiamarlo, perché non vedeva l'ora. E di questa chiamata, il primo che ha informato è stato il marito Victor. "Ma quelli davvero scioccati sono stati i miei genitori. Scioccati e contenti", sottolinea. Prima di rivelare: "Vorrei portare a Sanremo per un duetto la mia mamma".

A Sanremo l'anteprima del documentario di Tiziano Ferro

Dal palco dell'Ariston Tiziano darà anche qualche anteprima sul docu-film che lo riguarda, 'Ferro', in uscita a fine giugno su Prime Video: "Un progetto completamente nuovo e inatteso, che nasce dall'urgenza di dire qualche cosa in più di me rispetto a quello che tutti sanno già".