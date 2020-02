Sanremo, Amadeus: "Battuta infelice di Tiziano Ferro, Fiorello parla quanto vuoi"

Maretta in casa al Festival di Sanremo? La lunghissima serata di mercoledì ha portato qualche attrito tra i due 'primiuomini' di questa edizione, Fiorello e Tiziano Ferro. La frecciatina del cantautore di Latina al compagno di palco - che non incrocia mai - è arrivata intorno all'una di notte, al momento della sua seconda esibizione: "Fiorello statte zitto".

Una battuta, ma mica poi tanto, come ha ammesso lo stesso Amadeus in conferenza stampa: "Credo che Tiziano volesse fare una battuta ma a volte, all'una di notte, le battute possono riuscire male. La presenza di Fiorello illumina l'intero Festval, io lancerei l'hashtag #fiorelloparlaquantovuoi".

Fiorello e Tiziano Ferro, silenzio da ieri sera

Nessun contatto ancora tra i due, come ha fatto sapere sempre Amadeus rispondendo alle domande di alcuni giornalisti: "Fiorello stamattina è andato a giocare a tennis. Ieri sera è andato via prima di me e non ci siamo ancora sentiti. Credo che Tiziano e Fiorello si sentiranno ma non creerei un caso. Stiamo lavorando tutti per il bene del Festival. Può capitare in una lunga serata una battuta infelice".

Una lunga seconda serata, Amadeus: "Mi dispiace, devo asciugare alcune cose"

Questo Festival funziona, gli ascolti parlano chiaro, anche se una pecca c'è: la durata, ma soprattutto l'abbondanza di ospiti e show a discapito della gara. Mea culpa di Amadeus: "Siamo andati un po' lunghi e mi dispiace, da questa sera cercherò di asciugare alcune cose. E' una sorta di peccato veniale, come quando portavo gli amici a casa e mia nonna preparava due primi, due secondi, il dolce, per farmi fare bella figura. Io volevo far fare bella figura al Festival e ci ho messo di puà di quello che ci poteva stare. Ora devo smussare e velocizzare alcune cose, soprattutto per avere sabato un vincitore prima del cappuccino. Cercherò di lavorare in questo senso. Da adesso in poi devo accelerare sulla gara. Ora è la gara che avrà uno show al seguito". Pubblico e sala stampa ringraziano.