Tiziano Ferro quasi certo a Sanremo, la frase gli sfugge a Viva RaiPlay

Vederlo al Festival di Sanremo nei panni del co-conduttore accanto ad Amadeus sarà difficile, ma come ospite sembra ormai certo. Si fa sempre più concreta la possibilità che Tiziano Ferro sia all'Ariston in una delle cinque serate, come si è lasciato sfuggire mercoledì sera a 'Viva RaiPlay'.

Tra cover e sketch, il cantante di Latina si è messo in gioco insieme a Fiorello e quello che si è visto potrebbe essere un assaggio di ciò che accadrà al Festival, dove è atteso anche lo showman.

I due hanno proposto prima un omaggio per i 75 anni di Gianni Morandi, con un'esilarante versione di 'Sei forte papà' cantata sulla musica di 'Non me lo so spiegare', poi si sono cimentati nell'improvvisazione delle imitazioni di alcuni colleghi, da Carmen Consoli a Luca Carboni, fino a Giuliano Sangiorgi. La partecipazione in più atti di Ferro al festival, come fa sapere l'Adnkronos, non dovrebbe tradursi solo nell'esecuzione del suo repertorio ma in giochi musicali che coinvolgano anche partner diversi e brani di altri artisti. Sicuramente in scaletta dovrebbe esserci un duetto con Jovanotti sulle note del brano 'Balla per me', contenuto nell'album di Tiziano 'Accetto Miracoli', appena uscito, dove i due cantano per la prima volta insieme. Ma Tiziano potrebbe tornare a giocare anche a Sanremo con lo stesso Fiorello, che probabilmente si ritaglierà un ruolo da 'fantasista' del Festival, tra incursioni e improvvisazioni. Ed è infatti proprio a Fiorello che Tiziano Ferro ieri sera si è rivolto uscendo dal palco di 'Viva Rai Play' con un'esplicito: "Ci vediamo dal santo". Dove il santo è naturalmente Sanremo.