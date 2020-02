Sanremo 2020, Tiziano Ferro scoppia a piangere sul palco dopo l'esibizione (VIDEO)

Attimi di commozione sul palco del Festival di Sanremo 2020. Tiziano Ferro non ha trattenuto le lacrime durante l'esibizione sulle note di 'Almeno tu nell'universo' di Mia Martini.

Sanremo, Tiziano Ferro piange dopo Almeno tu nell'universo

Dopo aver cantanto 'Nel blu dipinto di blu' ad inizio serata, Tiziano ha interpretato il brano iconico di Mia Martini. Un'interpretazione impeccabile, che ha lasciato però spazio alle lacrime proprio mentre stava volgendo al termine. Tiziano ha faticato a intonare l'ultimo verso, ritardando la fine del testo. E subito dopo è stato raggiunto da Amadeus. "E' ancora un'operazione a cuore aperto questa", ha spiegato Ferro. E Amadeus lo ha sostenuto: "Tiziano è una persona meravigliosa. Questa è una canzone meravigliosa e fortunatamente abbiamo qui un cantante che canta con il cuore".

"Dopo torni", ha detto poi Amadeus a Tiziano Ferro, che di tutto risposta ha sciolto la tensione con una battuta: "Torno in ambulanza però. Ne canto una mia, così almeno... E' la prima volta che un uomo canta questa canzone e Bruno Lauzi (l'autore del testo, ndr) disse che non poteva essere declinata al maschile. Ho fatto un salto nel buio, un po' non ce l'ho fatta ma un po' lo dovevo fare perché era il mio sogno".