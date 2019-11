Tiziano Ferro al Festival di Sanremo 2020? “Ne stiamo parlando”

Inizia a prendere forma, seppur nei termini di indiscrezioni e trattative ancora in corso, il prossimo Festival di Sanremo targato Amadeus, in onda dal 4 all’8 febbraio 2020 su Rai Uno. A diffondere le prime tiepide novità sulla kermesse più attesa dell’anno è stato lo stesso conduttore e direttore artistico che, al netto della gara e dei cantanti che vi parteciperanno che sono ancora tutti da decidere, ha ammesso l’intenzione di avere sul palco con lui due partner.

“Due donne o due donne e un uomo”, sono stati gli unici indizi svelati da Amadeus a cui, adesso, si aggiunge la significativa dichiarazione di Tiziano Ferro che lascia immaginare come possa essere proprio lui la presenza maschile anticipata.

Tiziano Ferro al Festival Sanremo 2020?

Dopo la notizia in merito a una trattativa in corso tra Tiziano Ferro e Amadeus lanciata dal sito Davide Maggio, il cantante di Latina ha voluto parlare chiaramente a quanti gli hanno chiesto dettagli, ammettendo l’effettiva possibilità che possa salire di nuovo sul palco dell’Ariston.

“In tanti mi state chiedendo se sarò a Sanremo! Come avete letto, ne stiamo parlando, è vero. Ancora non ci sono certezze, se non che amo Sanremo e vorrei tornare a cantare su quel palco!”, ha scritto su Instagram: “Comunque mancano ancora più di tre mesi e quando ci saranno notizie le saprete... da Amadeus!”. Amadeus che, attraverso l’account social ‘giovanna e amadeus’, commenta con un esauriente “sarebbe bellissimo”…

E’ quasi fatta, insomma. Resta solo da capire in che ruolo l'artista presenzierebbe al Festival, se come 'super ospite' oppure nella veste inedita di coconduttore.