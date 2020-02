Sanremo, cercasi Tiziano Ferro: star dentro ma soprattutto fuori dall'Ariston

Tiziano Ferro non pervenuto a Sanremo. Protagonista di tutte e 5 le serate del Festival, il cantautore non si è mai visto né agli appuntamenti istituzionali - come la conferenza che si tiene ogni mattina nella sala stampa dell'Ariston - tantomeno in giro per la città, che durante la settimana sanremese pullula di volti noti. I più fortunati sono riusciti a vedere il van, con vetri rigorosamente oscurati, entrare e uscire dall'ingresso artisti per le prove.

Cantanti, conduttori, ospiti, chiunque si riesce ad avvistare in strada, nei ristoranti o all'ingresso degli hotel più frequentati. E dove alloggia Tiziano Ferro? Un altro mistero. Nessuno lo sa, nemmeno i tassisti, custodi degli indirizzi più segreti. Anche se potrebbe aver scelto un appartamento fuori Sanremo - seguendo le orme di alcuni suoi predecessori, come Gabriel Garko o Michelle Hunziker - per restare alla larga dagli assalti dei fan. Di certo si sa che il marito Victor non è con lui in questi giorni.

Salvo dal selfie selvaggio, Tiziano Ferro si consacra vera star di questo Festival, dentro e fuori dall'Ariston. Blindatissimo, inarrivabile e nervosetto quando la sua esibizione di mercoledì arriva intorno all'1 e se la prende con il fiume-Fiorello, lanciando l'hashtag #fiorellostattezitto. E' Amadeus a provare a rimettere a posto le cose il giorno dopo in conferenza stampa, con lui ancora una volta assente, ma il dente avvelenato per l'orario delle sue performance è ormai cosa nota nei corridoi dell'Ariston.

Ancora due giorni di tempo per palesarsi, ma visto l'andazzo, sembra più un countdown verso l'assenteismo definitivo.