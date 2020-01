Tosca a Sanremo 2020 con 'Ho amato tutto': testo e video

Tosca è in gara al Festival di Sanremo 2020 con la canzone 'Ho amato tutto', scritta e arrangiata da Pietro Cantarelli. L'artista, che nel 1996 ha vinto all'Ariston con 'Vorrei incontrarti fra cent'anni', in coppia con Ron, torna a Sanremo a tredici anni di distanza dall'ultima partecipazione con il brano 'Il terzo fuochista'.

"Voglio portare idealmente su quel palco tutta la musica di 'nicchia' - ha spiegato Tosca - tutti gli artisti della famiglia di cui faccio parte. Quelli un po' in ombra che lavorano a testa bassa, che macinano km e km, quelli che ogni giorno si sentono dire che meriterebbero di più, sì proprio quelli lì. E porto con me idealmente tutte le donne artiste con cui ho condiviso il palco e le emozioni in questi anni. Quelle che nonostante le chiusure, lavorano sodo, sorridono, sono mamme, compagne, rocce e sognatrici. E non mollano mai. Voglio portare ogni tassello di vita vissuta in giro per il mondo, i giorni con i miei musicisti (la mia famiglia) a cercare una nota, un giro d'archi. E porto nel cuore tutti i giovani artisti il cui entusiasmo mi ha arricchita in questi anni. Spero di essere all'altezza".

Tosca a Sanremo 2020 con 'Ho amato tutto: testo

Verrà pubblicato appena disponibile

Tosca a Sanremo 2020 con 'Ho amato tutto': video

Verrà pubblicato appena disponibile