Festival di Sanremo, l'Università Telematica Pegaso protagonista con Suite 2020

Grande successo per l’Università Telematica Pegaso alla 70esima edizione del Festival di Sanremo grazie a Suite 2020, la guest house allestita dall’Ateneo a Villa Emma nei giardini del Miramare The Palace Hotel a Sanremo dal 4 all’8 febbraio. Nell’esclusiva location, l’Università è stata protagonista di incontri dove si sono alternate esperienze, testimonianze, progetti e network. Ad inaugurare lo spazio, sempre affollato, è stata la conduttrice televisiva e showgirl Elisabetta Gregoraci accompagnata dal Presidente dell'Università Telematica Pegaso Danilo Iervolino con la moglie Chiara Giugliano.

Tanti i personaggi del mondo della musica, della moda e dello spettacolo che nei giorni del Festival sono passati per Suite 2020, a cominciare da Miss Italia Carolina Stramare ed Enzo Miccio passando per molti degli artisti in gara ospiti ai microfoni di Radio Kiss Kiss: da Rita Pavone ad Elettra Lamborghini, Elodie, Anastasio, Levante, Irene Grandi, le Vibrazioni, Diodato, Francesco Gabbani, Raphael Gualazzi e tanti altri. Numerosi anche gli ospiti istituzionali che hanno scelto Suite 2020, come il Sottosegretario al MISE Alessia Morani e il vice Ministro alla Salute Pierpaolo Sileri.

Infine talk sui nuovi profili e strumenti della comunicazione digitale come quello su TikTok che ha visto la partecipazione di Marco del Torchio, social media manager di successo e Alessandro Scarpa, in arte “Er Gennaro”, star tiktoker da 2,6 milioni di follower che con i suoi contenuti pubblicati ha realizzato 30 milioni di visualizzazioni. Molto partecipata anche la presentazione del libro del critico musicale e conduttore radiofonico John Vignola che a Suite 2020 ha presentato “70 Sanremo”, la storia fotografica del Festival della Canzone Italiana edito da Rai Libri, che omaggia la manifestazione canora più longeva e amata con un viaggio lungo oltre duecento scatti.

Suite 2020 ha offerto uno spazio elegante e funzionale dedicato ai giornalisti e agli addetti ai lavori, agli incontri con i protagonisti del mondo della musica, della cultura e dello showbiz.