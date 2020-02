Sanremo 2020, perché il video di Roger Waters non è stato mandato in onda e che cosa conteneva

Un 'giallo' anima il Festival di Sanremo 2020. Che fine ha fatto il videomessaggio di Roger Waters che - grazie alla mediazione di Rula Jebreal - avrebbe dovuto essere trasmesso nella serata di ieri? Atteso in scaletta, non è mai stato mandato in onda. A renderne conto, questa mattina in conferenza stampa, sono Amadeus, conduttore e direttore artistico, e Stefano Coletta, direttore di Rai Uno. "In puntata io sono in diretta. Quando chiedo se il video è pronto e mi dicono di andare avanti io vado avanti. Durante la diretta sono andato con quello che sapevo di avere pronto". Queste invece le parole di Coletta: "Le scalette ammettono sempre una possibilità di variazione, non c'è alcuna censura, ma un dato molto vero: quando abbiamo rivisto la scaletta, proprio io direttore di Rai1, ho pensato che il preludio di Roger Waters fosse uno start e un preludio al monologo di Rula davvero ritardante rispetto a questo quadro che si bastava da solo. Davvero penso che non avesse bisogno di alcuna introduzione, nè televisiva, nè marrativa, perché non parlavamo di fiction ma di dato biografico".

Che cosa conteneva il video di Roger Waters

Il video sarà caricato su RaiPlay? "Il materiale è arrivato personalmente a Rula, via whatsapp su cellulare privato, quindi rispetto a questa possibilità ce lo siamo chiesti anche noi. Al momento Rula è già partita per ragioni professionali. Sapremo rispondere nei prossimi giorni. Quando ho visto Rula ho detto che si bastava da sola. In tante trasmissioni ci sono revisioni di scalette. C'era il riferimento ad un poeta che Rula ha fatto conoscere a Roger e c'era un sottolineare quanto ha fatto bene il direttore artistico ad includere le donne a Sanremo".



In rete si grida alla censura. Qualcuno ha voluto vedere quel video? C'erano contenuti sensibili, per cui non è stato trasmesso per quello? "Sono esterrefatto da tanta insistenza - chiosa Coletta - Non so se a voi sono arrivate voci alte che a me non sono arrivate".