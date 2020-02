Sanremo 2020, i vestiti di Diletta Leotta e Rula Jebreal della prima serata

Sanremo 2020, ci siamo. La 70esima edizione del Festival si apre oggi, martedì 4 febbraio, con la prima di cinque serate all’insegna della musica, dello spettacolo, ma pure dell’eleganza sfoggiata dalle co-conduttrici di Amadeus.

Occhi puntati su Diletta Leotta e Rula Jebreal nell’esordio della kermesse: le due giornaliste, tra le dieci donne scelte dal direttore artistico per affiancarlo per tutta la durata dell'evento, sono le prime protagoniste sul prestigioso palco che mette in risalto fascino e bellezza anche grazie agli abiti scelti per l’occasione.

E allora, che vestiti indosseranno Diletta Leotta e Rula Jebreal nella prima serata del Festival di Sanremo 2020? Quali stilisti hanno firmato i look pronti per essere sfoggiati sul prestigioso palco?

Di seguito tutte le informazioni e le curiosità sui loro look.

Sanremo 2020, i vestiti di Diletta Leotta nella prima serata

Dopo essere stata ammirata nella sua ultima apparizione a Sanremo 2017 con un completo rosso di Alberta Ferretti, stavolta Diletta Leotta ha scelto due abiti della maison milanese Etro per esaltare il suo fascino durante tutta la prima serata. I gioielli sono di Delfina Delettrez, mentre le scarpe sono di Casadei.

Sanremo 2020, i vestiti di Rula Jebreal nella prima serata

Rula Jebreal veste due abiti di Giorgio Armani, uno dei quali stile età del jazz: abito lungo color platino con ampia gonna interamente ricamato con cristalli. Le scarpe scelte sono di Maison Alaia, accessorio che per lei è un portafortuna, considerata la forte amicizia con lo stilista morto due anni fa.