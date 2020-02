Sanremo 2020, i vestiti di Emma d’Aquino, Laura Chimenti e Sabrina Salerno

Tre le donne che affiancano Amadeus durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2020: dopo l’eleganza di Diletta Leotta e la classe di Rula Jebreal, mercoledì 5 febbraio tocca a Emma d’Aquino, Laura Chimenti e Sabrina Salerno portare sul palco dell’Ariston la giusta dose di femminilità adeguatamente impreziosita dai vestiti pensati per l’occasione.

Quali i look scelti dalle due giornaliste del Tg1? Quali stilisti firmano gli abiti della cantante e showgirl?

Sanremo 2020, i vestiti di Emma D’Aquino nella seconda serata

Emma D’Aquino veste gli abiti di Antonio Grimaldi, indossa scarpe di Salvatore Ferragamo e porta gioielli Chopard. Quelle indossate dalla giornalista - riferisce l'Ansa - sono due creazioni presentate sulle passerelle parigine nella collezione Spring/Summer 2020, reinterpretate sulle sue misure: un abito monospalla color glicine, in crepe cady di seta, dal taglio asimmetrico, ricamato su tulle, con cannette di cristallo color argento; un abito décolleté con ampia gonna composta da curve ellittiche e tagli asimmetrici, in mikado color rosa cipria, abbinato a una T-shirt ricamata con fettucce di jais con un effetto tricot, color platino.

Inedita la terza creazione, disegnata e creata su misura per la conduttrice: si tratta di un abito da sera con scollatura ‘all’americana’, color argento, su tulle di seta con ricami in filo lamé di cristalli e grovigli di fili di cuoio argentei.

Sanremo 2020, i vestiti di Laura Chimenti nella seconda serata

Laura Chimenti, altro volto noto del Tg1, veste due abiti realizzati per lei dallo stilista Sylvio Giardina ("Mi piace perché riproduce la mia personalità seria ma anche romantica", ha spiegato la conduttrice) e uno di Fendi.

Un primo abito, dalla linea affusolata, è in velluto nero e organza bianca ricamata a mano a motivo geometrico. Il secondo è un abito bustier con ventagli di tulle drappeggiati e un’ampia gonna in plissé realizzato con la sovrapposizione di due colori, 'nude' e lilla, che sfumano nel rosa antico creando effetti cangianti.

Sanremo 2020, i vestiti di Sabrina Salerno

Ancora top secret il look di Sabrina Salerno. “Non vorrei mettere i tacchi alti ma i Camperos, gli stivali texani… Le scale con i tacchi a spillo? Ho paura”, ha confidato qualche tempo fa al programma radiofonico 'Un giorno da pecora' la showgirl che quel palco lo ha calcato nel 1991 con Jo Squillo, indossando un due pezzi laminato al grido di “siamo donne, oltre le gambe c’è di più’... Non si esclude l’effetto sorpresa.