Sanremo 2020, i vestiti di Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu

Sanremo 2020, terza serata dell’edizione numero 70 del Festival che anche anche oggi offre al pubblico uno spettacolo fatto di musica, di intrattenimento, ma anche del glamour interpretato dalle co-conduttrici che affiancano Amadeus.

Dopo Rula Jebreal, Diletta Leotta, Laura Chimenti, Emma D'Aquino e Sabrina Salerno (qui i dettagli sui look), giovedì 6 febbraio è il turno di Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu: alla modella argentina e alla conduttrice albanese il compito di far brillare l’eleganza dal palco dell’Ariston con abiti da gran sera pensati per un’occasione da mondovisione.

Quali stilisti hanno realizzato i loro vestiti? Quale look valorizza il fascino delle protagoniste?

Sanremo 2020, i vestiti di Alketa Vejsiu nella terza serata

Alketa Vejsiu, popolare volto della tv albanese ma anche imprenditrice titolare di un brand di moda, indossa un vestito del suo marchio ‘Class by Alketa Vejsiu’, disegnato dallo stilista Valdrin Sahiti, e uno realizzato da Dolce & Gabbana. “Sono onorata di portare l’eccellenza italiana su quel palco. Dolce & Gabbana è parte del mio guardaroba”, ha dichiarato la conduttrice in una recente intervista. I gioielli sono della Jewellery Masterpiece Collection di Damiani, le scarpe di Le Silla.

Sanremo 2020, i vestiti di Georgina Rodriguez nella terza serata

Totale riserbo per il look di Georgina Rodriguez: al momento sugli abiti di cui farà sfoggio al Festival la modella argentina non si sa nulla e probabilmente tutto resterà top secret fino alla sua apparizione sul palco del teatro più in vista del momento.