Leotta sontuosa, Jebreal impeccabile, Elodie ed Emma le più sexy: i look della prima serata

Cala il sipario sul primo dei cinque appuntamenti del 70esimo Festival di Sanremo e le considerazioni sui look sfoggiati dai suoi protagonisti diventano parte indefettibile del carrozzone mediatico che la kermesse per sua natura rappresenta.

Eleganza e raffinatezza (poca se non fosse stato per Diletta Leotta e Rula Jebreal); fascino e sensualità (grazie a Elodie ed Emma Marrone), ma anche e stravaganza e dettagli studiati apposta per stupire: la tonaca da prete con cui Fiorello ha aperto la serata ne è un esempio, ma più dello showman ha potuto Achille Lauro, piombato sulla scena con un sontuoso mantello per poi denudarsi e sfoggiare una tutina sbrilluccicante che poco ha lasciato immaginare della sua anatomia.

Tra i look più riusciti, senza dubbio anche quello di Amadeus che ha indossato giacche brillanti come i suoi occhi emozionati per il grande esordio da conduttore di un programma che, nel bene e nel male, fa anche la storia del nostro costume.

Di seguito, tutti i look sfoggiati nella prima serata del Festival

Fiorello

Il pubblico si aspetta un Amadeus, una Leotta, una Jebreal a dare il via alla serata e invece entra lui con indosso un abito talare che vuole trasmettere pace e bene, ma pure propiziarsi gli ascolti, visti i risultati della fiction ‘Don Matteo’. Sospeso ogni commento sul look appannaggio di un esordio scoppiettante, dopo Fiorello ha indossato i completi di Giorgio Armani e lo ha fatto benissimo.

Amadeus

Brillano le giacche indossate dal conduttore del Festival. Brillano come i suoi occhi emozionati per il grande esordio, e perciò ci piacciono ancora di più: in pendant con il suo stato d’animo, sono perfette. Voto: 9 (qui i dettagli sul suo look)

Tecla

Sceglie di presentarsi con un completo in tessuto jeans e approviamo l’azzardo: la ragazza ha solo 16 anni e tutta la vita davanti per indossare altro. Voto: 7

Leo Gassman

Pare essersi vestito a casaccio, con le prime cose trovate a portata di mano sulla seggiola accanto al letto perché gli amici gli hanno citofonato all’ultimo momento. Voto 4.