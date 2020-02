Clerici pomposa, Novello debuttante, Lamborghini esplosiva: i look della quarta serata

Penultima serata di canzoni, penultima occasione per assistere a una variegata di forme, stili, personali rivisitazioni del concetto di eleganza dei protagonisti di Sanremo 2020.

Da un’Antonella Clerici che, come nell’edizione del Festival di 15 anni fa, ha dato conferma di non essere toccata dal concetto di sobrietà, allo splendido debutto di una giovane Francesca Sofia Novello, emozionata ma indossatrice degli abiti più raffinati; da Achille Lauro che ha regalato un nuovo show a Elettra Lamborghini dall’incontenibile dècolleté, ecco la carrellata dei look dei protagonisti nel corso di un’altra lunga, lunghissima ‘maratona Amadeus’.

Tecla e Marco Sentieri

Un rosso tanto acceso portato con rara grazia non può che destare plauso compiaciuto. Su di lui si coglie dell’estro, in testa e non solo: le strisce rosse del pantalone che riprendono le bretelle flashano. Bell’idea, qualcosa di nuovo. Voto 8 a ognuno.

Leo Gassmann e Fasma

Anche stavolta Gassmann non fa tanto caso al look e si presenta con l’abbigliamento comodo da 'biretta' sotto casa. Il capello sembra sfatto dal vento dopo una corsa in motorino senza casco. Forse si piace così, ma qualcuno dovrebbe dirgli qualcosa. Voto 5.

Fasma ha 23 anni, ma così agghindato pare più vecchio di almeno 15. Il velluto è insidioso: basta poco che avvizzisce. Lo tenga a mente. Voto 4.

Fiorello DeFilippi-Coniglizzato

Torna e regala risate. Prima con l’enorme maschera da coniglio sull’elegantissimo smoking e poi con la parrucca che fa subito Queen Mary. Travestimenti a parte, Fiorello è impeccabile anche stasera. Voto 9.

Paolo Jannacci

Se c’è un concorrente che rende omaggio alla consuetudine antica che voleva inappuntabili i cantanti in gara al Festival di Sanremo, quello è Paolo Jannacci. Distinto, come da nostalgica tradizione. Voto 9

Tiziano Ferro

Ancora una volta la sensazione è che vorrebbe muoversi, gesticolare, ma non riesce per colpa della fissità di un outfit che, per carità, è perfetto, ma non è proprio da lui. Dài Tiziano, resisti, ancora due sere e poi torni alla praticità del jeans e maglioncino! Voto 10 all’abito, 2 alla scarsa disinvoltura con cui lo indossa. La media è un 6

Gallery