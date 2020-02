Sanremo 2020, i vestiti delle primedonne del Festival serata per serata

Ancora qualche ora e il Festival di Sanremo prenderà il via con una 70esima edizione che si preannuncia ricca di dettagli glamour grazie alle tante donne chiamate sul palco dell’Ariston ad affiancare Amadeus nelle cinque serate.

Antonella Clerici, Diletta Leotta, Sabrina Salerno, Emma D'Aquino, Laura Chimenti, Francesca Sofia Novello, Georgina Rodriguez, Rula Jebreal, Alketa Vejsiu, Mara Venier: queste le professioniste della tv, del giornalismo e della moda protagoniste della kermesse nel ruolo di co-conduttrici, pronte ad alternarsi in una staffetta che racconterà al pubblico le loro esperienze di vita ("Porteranno le loro storie attraverso interventi su cui abbiamo lavorato insieme", ha anticipato il direttore artistico), ma pure regalerà il sempre gradito spettacolo dei vestiti di alta moda indossati per l’occasione.

Sanremo 2020: i vestiti (e gli stilisti) delle donne del Festival

Che vestiti indosseranno, allora, le co-conduttrici del Festival sul palco dell’Ariston? Quali sono gli stilisti che hanno firmato gli abiti di Sanremo 2020? Dopo le prime anticipazioni sugli abiti di Amadeus, ecco quelle riguardanti i look sfoggiati dalle protagoniste rivelate dal sito Donnemagazine.it che ha intervistato la custome designer Maria Sabato: "Per tutte c’è molto poco nero, sarà un Festival molto colorato", ha assicurato l’esperta.

I vestiti di Rula Jebreal e Diletta Leotta nella prima serata

Rula Jebreal veste due abiti di Giorgio Armani e indossa scarpe di Maison Alaia, accessorio che per lei è un portafortuna, considerata la forte amicizia con lo stilista morto due anni fa. Due cambi anche per Diletta Leotta in Etro con accessori di Delfina Delettrez e scarpe Casadei. Presente anche nella serata finale del Festival, per l’occasione Leotta indosserà abiti di Fausto Puglisi.

I vestiti di Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Sabrina Salerno nella seconda serata

Laura Chimenti, Emma D’Aquino e Sabrina Salerno accompagneranno Amadeus durante la seconda serata del Festival. Probabilmente le due giornaliste avranno tre cambi, mentre la cantante non ha ancora scelto il look per il 5 febbraio. Emma D’Aquino veste Antonio Grimaldi con colori molto sobri, indossa scarpe di Salvatore Ferragamo e gioielli Chopard. Per Laura Chimenti, invece, due vestiti di Sylvio Giardina e uno di Fendi. Le scarpe sono firmate Aquazzurra e i gioielli Bulgari.

I vestiti di Alketa Vejsiu e Georgina Rodriguez nella terza serata

Ancora non trapela nulla sugli abiti scelti da Georgina Rodriguez per la terza serata del 6 febbraio. Alketa Vejsiu, invece, titolare di un’azienda di abbigliamento, indossa una creazione del suo marchio ‘Class by Alketa Vejsiu’ e una di Dolce & Gabbana. Le scarpe sono di Le Silla, marchio Made in Italy.

I vestiti di Francesca Sofia Novello e Antonella Clerici nella quarta serata

Nella quarta serata del Festival di Sanremo Amadeus sarà accompagnato da Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello. Per la modella gli abiti sono stati realizzati da Alberta Ferretti, completati da gioielli Crivelli e calzature Le Silla e Ferretti. Due cambi per Antonella Clerici, entrambi firmati da Tony Ward, stilista libanese-italiano.

I vestiti di Mara Venier nella serata finale

La quinta serata, finale del Festival, vedrà come co-conduttrici Mara Venier, Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello. Se per la giornalista e la modella il look si è già definito, per Mara Venier si resta ancora nell’incertezza.

I vestiti di Tiziano Ferro e Fiorello

Donne sì, ma anche uomini in questa edizione del Festival di Sanremo che, oltre ad Amadeus, si allieta con la presenza di due ospiti fissi: Tiziano Ferro e Fiorello che vestiranno rispettivamente Dolce & Gabbana e Armani.