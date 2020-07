Sanremo 2021, Amadeus svela la prima novità (e spunta il nome di Maria De Filippi)

Amadeus torna a firmare il Festival di Sanremo. Dopo lo straordinario - e inaspettato - successo dello scorso anno, sarà ancora una volta lui il direttore artistico della kermesse, spostata a marzo, dal 2 al 6, per l'emergenza coronavirus. Squadra vincente non si cambia, così il direttore di Rai1 Stefano Coletta, ufficializzando l'investitura durante la presentazione dei palinsesti, ha annunciato anche la presenza di Fiorello.

Anche lo showman siciliano, dunque, potrebbe bissare, ma il condizionale per il momento è d'obbligo, come fa sapere Amadeus in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: "Adesso lo dovrò inseguire, imprevedibile com'è, cercherò di convincerlo a venire. Noi siamo soprattutto due persone che si vogliono bene, lui sa che ha le porte spalancate. Fiore è un genio e ha illuminato il Festival di Sanremo: poter essere insieme sul palco è per me la più grande gioia. Coletta ha già annunciato la sua presenza? Secondo me era più un auspicio che una certezza. Ma sono tranquillo, c'è tempo per pensare, per fare, per inventare. Ne parleremo, penso pure che andrò a trovarlo in vacanza! Insomma, mancano ancora otto mesi ed è giusto che la gente abbia una sorpresa".

A proposito di sorprese, se sul palco dell'Ariston tornasse anche Maria De Filippi? "A oggi tutto è possibile - spiega Amadeus - Ogni nome è funzionale a un'idea. Non mi sento di escludere nessuno perché magari ora non ce l'abbiamo in mente, ma fra tre mesi ci viene l'idea giusta".

Cast super top secret, sulla quarta serata del Festival invece fa il primo annuncio: "Il giovedì sera sarà una serata dedicata alla canzone d'autore italiana, non necessariamente legata a Sanremo. Il voto sarà quello dell'orchestra e farà parte della gara".