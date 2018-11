Sanremo Giovani, i nomi dei 24 artisti: l'annuncio di Baglioni

"Io e la mia commissione abbiamo dovuto scegliere i 24. Non ci ho dormito, so cosa significa", così Claudio Baglioni ha annunciato ai microfoni di Radio Due Social i nomi dei protagonisti di Sanremo Giovani. Giovedì 20 e venerdì 21 dicembre due prime serate in diretta su Rai 1, condotte da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, per scegliere i due artisti che si aggiungeranno ai 22 big della 69esima edizione del Festival, dal 5 al 9 febbraio 2019.

Ogni sera si esibiranno 12 cantanti, giudicati dalla Commissione musicale, dalla giuria televisiva e dal televoto. "La Commissione Rai e quella di Area Sanremo hanno ascoltato oltre 1500 brani - ha spiegato ancora Baglioni - Per la prima volta il lavoro della nostra commissione e quella di Area Sanremo sono stati armonizzati. Anche ad Area Sanremo si è partiti subito con gli inediti anche perchè il Festival non è un talent show, ma un contest".

Sanremo Giovani 2018, i 24 artisti

Einar Ortiz

La Rua

Mahmood

Andrea Biagioni

Ros

Federica Abbate

Fosco 17

Le Ore

Francesca Miola (Area Sanremo 2018)

Marte Marasco

Roberto Saita (Area Sanremo 2018)

Wepro

Cordio

Symo

Diego Conti

Fedrix & Flow (Area Sanremo 2018)

Sisma (Area Sanremo 2018)

Cannella

La Zero

Laura Ciriaco

Deschema (Area Sanremo 2018)

Mescalina (Area Sanremo 2018)

Giulia Mutti

Nyvinne