'Un capitano', svelato il cast della serie su Totti

In attesa di 'Casa Totti', sitcom sulla vita familiare di Francesco Totti, le imprese e vicende calcistiche dell'ex capitano della Roma finiscono in una serie tv per Sky. Si chiama 'Un capitano' la fiction in sei episodi da 50 minuti ambientata a Roma dal 1975 al 2017, anno in cui Totti ha lasciato il calcio giocato e la sua amata maglia, l'unica ad aver vestito in tutta la sua carriera.

Quasi definito il cast. Secondo quanto riporta 'Il Messaggero', Pietro Castellitto (figlio di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini) vestirà i panni dell'ex calciatore. Accanto a lui Greta Scarano, che interpreterà la moglie Ilary Blasi. Monica Guerritore sarà invece mamma Fiorella e Giorgio Colangeli avrà la parte del padre Enzo. Infine ad interpretare Luciano Spalletti dovrebbe essere Gianmarco Tognazzi. La regia è di Luca Ribuoli.

Il vero Francesco Totti non comparirà, ma guarderà la serie da spettatore, certamente il più divertito ma anche il più severo.