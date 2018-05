Temptation Island Vip, Maria sceglie Super Simo: la Ventura al timone del reality

Ancora non è arrivato il comunicato ufficiale, eppure Davide Maggio lo dà per cento. A condurre la prima edizione Vip di Temptation Island sarà Simona Ventura.

La regina dei reality (dell'Isola dei Famosi in particolar modo) è da tempo lontana da questo tipo di programmi, ma Maria De Filippi ha deciso di riportarla nel suo habitat naturale.

Così, dopo il successo di Selfie e dopo aver occupato la sedia di Amici, come membro della commissione esterna, non senza polemiche (questione Biondo e contrasti con Heather Parisi in primis), SuperSimo sbarcherà sull'isola delle tentazioni.

Temptation Island Vip: come funzionerà

Da settimane la Ventura era la più quotata. Il format sarà lo stesso della versione originale, ma a partecipare saranno personaggi già conosciuti nel mondo dello spettacolo. E mentre la rosa delle coppie vip ancora non è chiara, il nome della conduttrice ormai c'è.

Simona Ventura dovrebbe sbarcare in Sardegna alla fine di agosto, per la registrazione delle 4 puntate di Temptation Island Vip. Chissà se a dare l'ufficialità della notizia non sarà proprio Maria De Filippi nel corso del serale di Amici.