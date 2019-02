Uomini e Donne, Teresa sceglie Andrea ma lui dice no: la reazione della tronista

(La reazione di Teresa al no di Andrea)

Si conclude con un secco no il primo dei tre appuntamenti con lo speciale serale di ‘Uomini e Donne, La scelta’ che ieri ha trasmesso in prima serata su Canale 5 un clamoroso colpo di scena ben lontano dal lieto fine che tutti si aspettavano.

Il percorso di Teresa Langella, la prima delle troniste del programma chiamata a scegliere il suo lui tra i corteggiatori Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi, si concluso con la preferenza finale verso il primo che però l’ha rifiutata clamorosamente.

‘Speciale Uomini e Donne, la scelta: Teresa sceglie Andrea e lui rifiuta

Nelle 48 ore trascorse in villa che hanno preceduto la scelta, Teresa ha avuto modo di trascorrere del tempo sia con Andrea che con Antonio, consigliata dalla romantica Gemma Galgani giunta da lei in sidecar che le ha suggerito perle di saggezza del tipo “L’amore non è razionale, dovresti ascoltare quello che ti proviene proprio da dentro”.

Dopo discussioni e gelosie, abbracci e ripensamenti, la 26enne casertana ha scelto: è Andrea l’uomo della sua vita. Peccato, però, che nel frattempo Andrea abbia cambiato idea…

Dopo aver parlato col papà di Teresa, infatti, Andrea che già aveva iniziato a mostrarsi perplesso, ha preso ancor più coraggio decidendo di non iniziare alcuna relazione: “Terry è una persona bellissima dentro e fuori. Tutto il percorso che io ho fatto insieme a lei è stato completamente vero. Abbiamo avuto un colloquio insieme e lì mi hai fatto pensare”, ha detto l’ormai ex corteggiatore della Langella.

Uomini e Donne, la scelta: Andrea parla con il padre di Teresa

“A oggi io penso che quelle che sono le tue aspettative sono in contrasto coi miei sentimenti in questo preciso istante. Io sarei stato sicuramente per iniziare le cose, però pian piano. Però qui parliamo già di sposarsi, metter su famiglia…” ha proseguito Andrea, fermato dal padre di Teresa che gli ha fatto notare che in realtà è lui a non essere preso tanto quanto la figlia.

E in effetti, alla fine, Andrea avvisato con un biglietto che la scelta di Teresa era ricaduta su di lui, non si è presentato al castello. la tenda è rimasta aperta per qualche minuto, poi si è chiusa di fronte allo sguardo sconcertato degli ospiti e deluso della tronista.

Uomini e Donne, la scelta: Andrea la rifiuta Teresa

Accertato il rifiuto, a Teresa è stata consegnata una lettera con cui Andrea ha chiesto un incontro in camera per un chiarimento. "Ho già atteso troppo. Ho investito tutti i sentimenti, sono arrivata fino in fondo. Non ho niente da rimproverarmi", il commento della ragazza consolata poi dal padre che le ha riportato il colloqui avuto con Andrea.

"Si è verificato quello che pensavo, ma è stato un signore a chiamarmi e parlare chiaro. Ora ti devi solo farti forza, troverai la persona che ti farà innamorare", le ha detto l’uomo. "Non ha mai provato niente. Tutto finto”, le parole di Teresa: “Non si gioca con i sentimenti, lui vuole perdere tempo e divertirsi con le donne. Mi sento priva di ogni emozione. Sarò che non sto realizzando ancora quanto successo".