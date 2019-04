Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 10 aprile 2019

La prima serata televisiva di mercoledì 10 aprile propone al pubblico un nuovo appuntamento con ‘Live – Non è la d’Urso’ su Canale 5, la partita di UEFA Champions League su Rai Uno e ancora film e attualità sui principali canali.

L’offerta è variegata e il seguente elenco completo aiuta a orientarsi nella scelta del canale su cui sintonizzarsi.

Stasera in tv su Rai Uno

20:30 - UEFA Champions League Incontro di andata Ajax – Juventus, valido per i quarti di Finale

23:00 - Magazine Champions League 2018 / 2019

23:44 - TG1 60 Secondi

23:45 - Porta a Porta

01:20 - TG1 NOTTE

01:50 - Che tempo fa

Stasera in tv su Rai Due

21:20 - Il Molo Rosso - Serie tv creata da Alex Pina, ideatore della serie “La casa di carta” con protagonista “Il professore” Alvaro Morte. Tutte le puntate della serie saranno introdotte da Giampaolo Morelli, volto storico de L’Ispettore Coliandro. Prima tra le fiction targate Rai2 che hanno innovato il genere e hanno aperto la via a prodotti sofisticati quali il Molo Rosso

23:15 - Poli opposti

00:45 - Come ti ammazzo l'ex

02:10 - Blue Bloods

02:55 - Piloti

03:05 - Cut

Stasera in tv su Rai Tre

21:20 - Chi l'ha visto? Programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e approfondimenti di cronaca condotto da Federica Sciarelli.

00:00 - TG3 Linea notte

00:10 - TG Regione

00:13 - TG3 Linea notte

01:00 - Meteo 3

