Stasera in tv, tutti i film e i programmi in onda il 24 gennaio 2019

Su Rai 1 torna l'appuntamento settimanale con la fiction "Che Dio ci aiuti", mentre su Canale 5 c'è grande attesa per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Spazio alla musica su Rai 2 con lo speciale dedicato a Freddy Mercury, che segna il ritorno di Morgan in tv nei panni del conduttore, su Rete 4 invece appuntamento imperdibile per gli amanti dell'informazione scientifica con Roberto Giacobbo che conduce "Freedom - Oltre il confine".

E ancora tanti altri film, serie e programmi: l'offerta delle principali reti televisive nella prima e seconda serata di mercoledì 24 gennaio è vasta e accontenta tutti i gusti dei telespettatori. Sapete cosa seguire? Se volete saperne di più e chiarirvi le idee, di seguito la guida completa con tutti i programmi in onda questa sera.

Clicca su continua per leggere la guida tv