Morta Alessandra Appiano, giornalista e conduttrice: "Gesto volontario"

E' morta improvvisamente a Milano, a 59 anni, la scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva Alessandra Appiano. La causa della morte, stando alle indagini, è stato un gesto volontario.

Nata ad Asti, aveva vinto con il suo primo romanzo "Amiche di salvataggio" il premio Bancarella nel 2003 ed era stata autrice di numerosi altri libri tradotti in paesi europei. Era notissima per il suo impegno per le popolazioni svantaggiate dell'Africa, ed era testimonial Oxfam. Collaborava con varie testate giornalistiche, oltre a partecipare come ospite opinionista in talk show di Rai e Mediaset.

Unanime il cordoglio di colleghi ed amici del mondo dello spettacolo. Eleonora Daniele, conduttrice della trasmissione "Storie Italiane", dove la Appiano era spesso ospite, scrive su Twitter: "Grande dolore per la improvvisa scomparsa dell’amica Alessandra Appiano . Anima bella e profonda, come poche ne ho conosciute". Questo il messaggio condiviso invece da Enrica Bonaccorti: "Tesoro mio, non è tempo di perché, solo di dolore, ma sappiate che Alessandra Appiano era davvero bella e buona, intelligente elegante generosa sempre allegra e serena. Ma nessuno conosce il fantasma che ci abita. Addio meravigliosa amica ‘di salvataggio’.. indimenticabile". Commoventi le parole di Rita Dalla Chiesa: "Mi avevi scritto, un mese e mezzo fa, “forza, forza grande donna”. Perché’ non mi hai dato il tempo di scrivere la stessa cosa a te, Ale?"

Sgomento, dolore per la scomparsa di #AlessandraAppiano. Cosa è successo amica mia? Perché? — Monica Leofreddi (@MonicaLeofreddi) 3 giugno 2018

Grande dolore per la improvvisa scomparsa dell’amica Alessandra Appiano . Anima bella e profonda , come poche ne ho conosciute. — Eleonora Daniele (@eleonoradaniele) 3 giugno 2018

Tesoro mio♥️ non è tempo di perché, solo di dolore, ma sappiate che #Ale_Appiano era davvero bella e buona, intelligente elegante generosa sempre allegra e serena. Ma nessuno conosce il fantasma che ci abita😔Addio meravigliosa amica ‘di salvataggio’.. indimenticabile🌹 pic.twitter.com/LEbHGMjDX4 — Enrica Bonaccorti (@EBonaccorti) 3 giugno 2018

Che dolore. Alessandra🌹 #alessandraappiano. Riposa in pace, sentendo l’abbraccio di chi ti voleva bene. — Paola Saluzzi (@paola_saluzzi) 3 giugno 2018

“Gesto volontario”. La scrittrice #AlessandraAppiano è morta, aveva 59 anni e una sensibilità fuori dal comune. Era spesso in tv dove la incrociai più volte. Sembrava la donna più compiuta del pianeta: non conosco le ragioni del gesto, la ricordardo con affetto, stupore, amarezza pic.twitter.com/tJTWKRWc2w — Ivan Zazzaroni (@zazzatweet) 3 giugno 2018

Chi era Alessandra Appiano: la sua carriera

Nel 2004, 2005, 2006, 2007, sono usciti "Domani ti perdono", “Scegli me” “Le vie delle signore sono infinite“, “Le belle e le bestie” (Sperling & Kupfer), altri quattro bestseller che descrivono con ironia e partecipazione l’universo femminile nostro tempo. I suoi romanzi sono stati tradotti in Francia, Germania, Portogallo, Russia, Polonia, Lituania e Spagna.

Ha pubblicato inoltre per la Mondadori i libri umoristici “La vita è mia e me la rovino io” (1992); “Sola?” (1993); “Più malsani più brutti” (1995). Ha partecipato alle antologie “Cuori di pietra” (2007), “Facce di Bronzo” (2008) e “Corpi“(2009). Nel 2010 è uscito “Il cerchio degli amori sospesi“(Garzanti) e nel 2013 “Solo un uomo” (Garzanti). I due romanzi sono tuttora in vendita nell’edizione economica Elefanti Bestseller.

Ha collaborato con numerose testate giornalistiche: si occupava di recensire libri sui settimanali Donna moderna e Nuovo, mentre su Il fatto quotidiano.it si è occupata di volontariato.

E' stata autrice e conduttrice di numerose trasmissioni televisive (tra cui “Il trucco c’è“, “Vivere bene” e “Passaparola“) ed è stata tra gli opinionisti e commentatori più apprezzati dal pubblco nei talk show della tv (“Mattino 5”, “Torto o ragione “, “La vita in diretta“).

