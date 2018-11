Tale e Quale, Loretta Goggi si commuove per l'imitazione di Alessandra Drusian

Momento di grande commozione nella nona puntata di ‘Tale e Quale Show’ quando l’esibizione di Alessandra Drusian nei panni della giudice Loretta Goggi ha suscitato l'emozione di quest’ultima, colpita dalla sua performance ma anche dal ricordo suscitato dal brano interpretato.

La cantante dei Jalisse ha dato voce a ‘L’aria del sabato sera’ in modo impeccabile, al punto da guadagnarsi la standing ovation del pubblico e i giudizi compiaciuti della giuria composta da Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e il giudice speciale Luca Argentero.

Ma ad essere emotivamente coinvolta più degli altri è stata inevitabilmente Loretta Goggi che si è commossa rivedendo “se stessa” così ben imitata, ma anche pensando al significato di quella canzone.

Tale e Quale Show, Loretta Goggi si commuove

“La mia voce non ha particolari caratteristiche, per cui imitarmi non è facile”, ha detto la giudice dopo l’esibizione di Alessandra Drusian: “ A parte l’estensione io ho una voce molto pulita, per questo i primi tempi non mi volevano fare cantare. Poi il talento mi ha aiutato”.

“Trucco perfetto, e la voce soprattutto all’inizio è stata perfetta”, ha aggiunto ancora Goggi prima che il suo tono si facesse rotto dall’emozione: “Hai una bellissima voce e anzi hai nobilitato quella mia esibizione de 'I Migliori Anni' che è stata una delle ultime con Gianni vicino…”.

Il riferimento è stato al marito Gianni Brezza, scomparso nel 2011, ricordato allora anche da Carlo Conti: “Quel Gianni era il tuo Gianni che oggi avrebbe compiuto gli anni” ha detto il conduttore tra gli applausi. “Questa era la nostra canzone”, ha concluso Loretta Goggi.







Non ci vedete doppio, tranquilli! È solo @DrusianJalisse che imita la nostra #LorettaGoggi!

Brava?#taleequaleshow pic.twitter.com/Lz9IZdgXwc — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) 9 novembre 2018