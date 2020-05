Emergenza coronavirus, il Teatro Quirino offre pasti ai lavoratori dello spettacolo

Il Teatro Quirino Vittorio Gassman scende in campo a sostegno dei lavoratori dello spettacolo in tempi di emergenza coronavirus. La struttura romana si rende promotrice di una iniziativa di solidarietà in favore dello spettacolo dal vivo e con l'aiuto di vari sostenitori, a partire dal 15 maggio per un mese, distribuirà gratuitamente 100 pasti totali al giorno ai lavoratori dello spettacolo che ne facciano richiesta.

A comunicarlo è il teatro attraverso una nota diffusa alla stampa in mattinata. La consegna del cestino da asporto avverrà dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 14.30 all’ingresso del proprio “Comedian Café”, spazio di ristorazione ubicato nel teatro, in via delle Vergini 5. Sarà necessario prenotarsi telefonicamente ogni giorno, dalle 9 alle 12, al numero 06.83784804 comunicando il cognome e la matricola exEnpals. Non potranno essere ritirati più di due pasti a persona.

Con la sospensione degli spettacoli a causa del Covide, anche il Quirino, storico teatro romano ha interrotto momentaneamente la sua attività in ottemperanza ai vari DPCM emanati. "Con senso di responsabilità, per tutelare la salute dei nostri dipendenti, abbiamo deciso di chiudere anche gli uffici promozione, comunicazione, amministrazione e biglietteria a decorrere dal 10 marzo scorso con la speranza di potere diventare nuovamente operativi il prima possibile - si legge sul sito - Purtroppo l’evolversi dell’emergenza epidemiologica non sembra arrestarsi e ci impone ancora un periodo di inattività che plausibilmente si protrarrà ancora per qualche tempo". Una situazione che accomuna tutti i lavoratori del settore e a cui il teatro oggi risponde in maniera proattiva.