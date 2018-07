Temptation Island sempre più imprevedibile, l'anticipazione di Maria De Filippi

Temptation Island 2018, sempre più imprevedibile. La nuova edizione del programma tardato Fascino inizierà lunedì 9 luglio ma già le prime indiscrezioni solleticano il gossip. E a lanciarle non è una persona qualsiasi, ma la stessa Maria De Filippi.

Nel corso di un’intervista durante la trasmissione di Rudy Zerbi e Laura Antonini “Colazione da Deejay” su Radio Deejay, Maria De Filippi ha lanciato qualche anticipazione.

In questa edizione di Temptation, già alla prima puntata, una delle coppie chiede il falò definitivo (…) Già dopo tre giorni, uno ha chiesto il falò di confronto con lei. Quest’anno è stato molto più imprevedibile dell’anno scorso, non me l’aspettavo sinceramente. C’è una coppia, per esempio, quando ti dico che la realtà supera ogni fantasia, che parte in un modo e tu ti fai un’idea di lei e poi, invece, arriva il ribaltone che tu cambi completamente idea. Che tu non avevi capito nulla.