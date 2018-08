'Temptation Island’ chiude col botto: “Maria De Filippi queen incontrastata dell’auditel”

Grandi risultati in termini di ascolti per la finale di ‘Temptation Island' che ieri, mercoledì 1 agosto, ha chiuso la quinta stagione aggiudicandosi gli ascolti della prima serata e facendo svettare Canale 5 sul podio come rete più seguita.

Il docu-reality di Canale 5 che ha mostrato gli utlimi momenti più e meno turbolenti delle coppie ancora in gioco, ha ottenuto 4.016.000 di telespettatori e il 25,5% di share, risultato che è stato accolto con entusiasmo dal team di Maria De Filippi, tra gli autori del programma prodotto dalla società ‘Fascino’ di sua proprietà.

“Queen incontrastata dell’auditel. Il suo temptation island official vola al 25,53% di share pari a 4 milioni 016 mila spettatori ad agosto”, ha scritto Betti Soldati, braccio destro di Maria De Filippi, in calce alla foto della conduttrice che si conferma tra le più seguite dei telespettatori anche durante il periodo estivo.

Ascolti tv, i dati dei programmi del 1° agosto

Su Rai1 'Superquark', concorrente diretto di Temptation Ilsand, ha totalizzato 2.418.000 telespettatori e il 14,1%. Terzo gradino del podio per Rai3 con il film 'Ritorno al Marigold Hotel' che ha conquistato 924.000 telespettatori e uno share del 5,2%.

Quanto agli altri programmi del prime time, 'Chicago Fire' su Italia 1 è stato visto da 885.000 telespettatori (4,8%); su Retequattro 'Cliffhanger - L'ultima sfida' ne ha totalizzati 729.000 con il 4,3% di share e Rai2 con 'Macgyver' ne ha ottenuti 710.000 e il 3,9%.

Su La7 il match 'Torino-Chapecoense è stato visto da 462.000 telespettatori pari al 2,6%, mentre su Tv8 il film 'Un weekend da bamboccioni' ha registrato 382.000 telespettatori e il 2,1%. Chiude la classifica 'Il ricco e il povero' sul Nove con 215.000 telespettatori e l'1,1%.

Rai1 si è aggiudicata l'access prime time con 'Techetechetè' che ha totalizzato 3.697.000 telespettatori e il 20,1% contro i 2.386.000 e il 13,1% di 'Paperissima Sprint Estate' su Canale 5. Anche gli ascolti del preserale sono andati alla rete ammiraglia di Viale Mazzini grazie a 'Reazione a catena', seguita da 3.702.000 telespettatori pari al 27,4%, mentre 'Il Segreto' su Canale 5 ha conquistato 1.518.000 telespettatori e il 12% di share.