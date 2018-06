Cecilia Rodriguez mette fine a ogni dubbio: "Io non ho bisogno di Temptation Island Vip"

Da settimane si parla della possibile rosa delle coppie che approderanno a Temptation Island Vip. E, nel toto-nomi, sono finiti anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

I due, che – ricordiamo – si sono conosciuti proprio in un reality, sono stati più volte tirati in ballo quando si è parlato del programma che sarà condotto da Simona Ventura. Ma a fare chiarezza, una volta per tutte, è stata Cecilia Rodriguez che, intervistata a Nuovo, ha parlato del suo grande amore e ha sottolineato che non rischierebbe mai di metterlo a repentaglio.

“Ho già vissuto le mie storie sentimentali sotto i riflettori e non ho certo bisogno di partecipare a Temptation Island Vip. Non voglio mettere a repentaglio la mia vita di coppia per la carriera”, ha chiaramente detto la Rodriguez.

Dopo tutta la storia mediatica con Francesco Monte, dopo averlo lasciato in diretta televisiva nel corso del Gf Vip, Chechu sembra non avere alcuna intenzione di fare lo stesso con il suo Ignazio. Tra gite in bicicletta, viaggi insieme e dediche romantiche i due sono inseparabili. E neanche Temptation Island riuscirà a dividerli.

Peccato per i fan della coppia che speravano di vederli in tv in questa grande prova di fedeltà.