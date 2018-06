Temptation Island, Martina e Gianpaolo quinta coppia: il mammone e l'innamorata

Un altro tassello si aggiunge al puzzle di Temptation Island, il reality show in partenza il prossimo 5 luglio. Svelata poco fa la quinta coppia, ovvero quella composta da Martina e Gianpaolo, che potremmo comodamente racchiundere nel più comune dei cliché: il mammone e la donna innamorata che vuole metter su famiglia.

"Da quasi un anno ho lasciato la mia famiglia e le mie amicizie per stare con lui. E' passato un anno, questa è la nostra stanza e di fronte c'è la camera di sua mamma", racconta sconsolata Martina nel promo del programma di Canale 5. "Io ho bisogno di capire se mi devo godere i miei 24 anni, cosa che invece lei non comprende perché pensa che io abbia necessità di costruirmi una famiglia", replica lui, che sembra avere tutte le intenzioni fuorché quella di giocare prossimamente sul tappeto con potenziali pargoli. Ne vedremo delle belle.

Temptation Island, tutte le coppie ufficializzate

Famosi:

Valentina De Basi e Oronzo Carinola. I due si presentano come una coppia con tante controversie. Lui ha sbagliato più volte e facilmente potrebbe cadere nelle grinfie delle tentatrici. Lei vuole metterlo alla prova, per capire se sia il caso di andare avanti o finirla qui.



Lara e Michael. Lei bionda, lui moro. Molto innamorati l’uno dell’altra. Entrambi con le idee ben chiare su cosa vogliono da questa esperienza televisiva. “Questa è la prova del nove, voglio veramente arrivare a una risposta finale, qualunque essa sia e prendere una decisione. Io amo molto Michael, però, voglio capire se è la persona che fa davvero per me”, ha detto Lara che sembra avere una grinta da vendere. “Ho bisogno di partecipare a Temptation Island perché sarebbe bello scoprire che lei mi manca davvero”, ha invece aggiunto Michael.

Raffaella e Andrea. "Sono fidanzato con Raffaella da quasi 7 anni e dopo tutto questo tempo voglio avere la certezza che stare insieme non sia un'abitudine", ha spiegato lui. Le premesse non sono delle migliori, tanto che lei piange "già" nello spot: "Per me era un angelo, era il fidanzato perfetto e nel momento in cui mi deludi così tanto mi cade il mondo addosso", dice tra le lacrime nella clip, lasciando intendere che lui abbia commesso qualche marachella...

Non Famosi:

Ida e Riccardo. La loro storia è cominciata ufficialmente a maggio, quando hanno lasciato Trono Over di Uomini e Donne per vivere la relazione al riparo dai riflettori. Il sentimento è apparso da subito genuino. "Sono follemente innamorata, partecipo perché nella vita ho una responsabilità grandissima che è mio figlio e voglio capire se Riccardo è la persona giusta", ha affermato Ida. "Partecipiamo perché puo aiutare a far capire a lei che la sua gelosia è completamente immotivata", ha fatto eco Riccardo.