Don Gerardo, il parroco che 'sfida' Maria De Filippi: l'omelia fa il giro della rete

Il programma televisivo "Temptation Island", reality di Canale Cinque che mette a dura prova la stabilità di un gruppo di giovani coppie, è finito nel mirino di un parroco trevigiano che di recente, dal pulpito, si è scagliato contro la trasmissione prodotta da Maria De Filippi. Parliamo di don Gerardo Giacometti, parrocco di Castello di Godego, in privincia di Treviso, che ha definito preoccupante l'alto share realizzato dalla trasmissione, in occasione della sua omelia di domenica 5 luglio. "Non stupiamoci se ci si sposa": ha detto tra le altre cose il religioso. (QUI il testo completo dell'omelia)

"Pensate al tempo che gli italiani hanno perso in questi mesi - ha dichiarato di fronte ai fedeli don Gerardo - in una trasmissione dai densissimi contenuti umani, morali, familiari: Temptation Island. Uno share televisivo altissimo, soprattutto fra i giovanissimi dai 15 ai 24 anni che normalmente sono i meno coinvolti dalla televisione. Un brutto segnale che ci dice di che cosa ci nutriamo: di trasgressione, di invidia, di insidie, come se la pagina dell’amore umano potesse regalarci solo queste esperienze deteriori".