Temptation Island, Filippo Bisciglia svela colpi di scena: “Siamo rimasti spiazzati”

Filippo Bisciglia alimenta la curiosità dei telespettatori intorno alla nuova edizione di Temptation Island, in partenza domani 9 luglio in prima serata su Canale 5.

In un’intervista a Quotidiano.net, il conduttore ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto intuire i colpi di scena che si succederanno nel corso del reality di coppia.

“Ogni puntata sarà ricca di colpi di scena. Rispetto al passato ci sono molti più litigi, imprevisti, crisi di gelosia, errori di valutazione, dubbi e cambiamenti repentini delle situazioni”, ha raccontato Bisciglia: “Saranno cinque serate tutte da seguire perché niente è come sembra”.

Gli imprevisti che hanno segnato la permanenza delle coppie nel corso del soggiorno in Sardegna, dove si sono svolte le riprese, sono state talmente imprevedibili da cogliere di sorpresa la stessa produzione del programma e lo stesso conduttore che ha spiegato così l’accaduto: “E certe condizioni hanno spiazzato tutta la produzione e anche me, come nel caso del falò di confronto subito alla prima puntata, cosa mai accaduta prima".

Il conduttore, poi, ha descritto con un aggettivo il profilo di ogni coppia partecipante: “Ida e Riccardo sono i gelosissimi, Lara e Michael i confusi, Valentina e Oronzo i ‘friccicarelli’ perché lui fa quello che vuole e lei lo perdona sempre. Raffaela e Andrea i più calmi, Giada e Francesco innamoratissimi e altrettanto possessivi, mentre Martina e Giampaolo sono gli impari perché lei è più grande e vorrebbe una relazione più seria”.

Filippo Bisciglia: “Temptation racconta semplicemente la verità”

Infine, una provocazione lanciata a quanti sostengono che il programma possa essere pilotato dagli autori: “A quelli che pensano sia tutto finto lancio un invito: venite e provate sulla vostra pelle ciò che può accadere restando isolati dal mondo, separati dal partner e lusingati dai corteggiatori. ‘Temptation’ racconta semplicemente la verità: i litigi, le discussioni, i tradimenti e anche il perdono, ingredienti comuni a tutte le coppie del mondo”.