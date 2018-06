Filippo Bisciglia pronto per Temptation Island 5: il gesto scaramantico sui social

Mancano poche settimane all’apertura del sipario di Temptation Island 2018. Nelle ultime ore sono state svelate le prime due coppie che si metteranno alla prova in questa edizione del reality. Nelle prossime, sicuramente, conosceremo i nomi di tutti gli altri concorrenti.

Nel frattempo, Filippo Bisciglia – anche quest’anno al timone del reality di Maria De Filippi – si dice pronto per vivere al massimo questa nuova avventura e compie un gesto di scaramanzia.

Sul suo profilo Instagram, il presentatore romano ha postato una foto di lui, sdraiato sulla spiaggia con la scritta incisa nella sabbia “Temptation Island 5”. Poi, Bisciglia ha scritto:

“Come lo scorso anno … stessa foto (scaramanzia) … buona serata a tutti!!! #noiconvoi #voiconnoi #temptationisland #buonaserata #stiamotornando”.

Filippo Bisciglia al timone di Temptation Island 5: il calore dei fan

Dopo le critiche ricevute durante le prime edizioni del reality, Filippo Bisciglia ha conquistato il pubblico con la sua naturalezza. E, infatti, sui social per lui arrivano i complimenti:

“Sono molto curiosa a vedere come andrà qst anno con i ragazzi e le tentatrici.. e viceversa!! TU SEI MOLTO BRAVO.. “, commenta un utente. “Finalmente filippoooo. Avevo paura non ci fossi tu”, aggiunge un altro. “Incollata davanti alla TV ..io mi emoziono quando fai vedere il Pinneto. Alle coppie ..in bocca al lupo ragazzi e che lo spettacolo abbia inizio”, scrive un’altra follower.

L’affetto e il sostegno di tanti fan, sicuramente, sarà d’aiuto a Filippo Bisciglia per iniziare la nuova sfida di Temptation Island 2018.