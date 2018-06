Temptation Island, Francesco Chiofalo: "Pestato di botte in un supermercato"

Disavventura per Francesco Chiofalo. L'ex concorrente di "Temptation Island" sarebbe stato vittima di una aggressione in un supermercato. A raccontarlo è il diretto interessato sui social, che ha aggiunto di non aver reagito per scelta e di essere stato poi medicato in ospedale.

Tutti ricorderanno il caro Francesco alias Lenticchio, il romanaccio che partecipò al reality delle tentazioni di Canale 5 in coppia con la (ex) fidanzata Selvaggia Roma e che fece impazzire il pubblico con la sua veracità. Ebbene ieri, dai suoi seguitissimi profili social, il ragazzo ha fatto la sua denuncia: "Mi hanno pestato di botte - ha esordito - Tranquilli non ho fatto niente. Sono solo un po' gonfio". "Sono stato aggredito da un signore con un bambino all'interno di un supermercato. Questo signore mi ha prima 'imbruttito' e poi ha iniziato a prendermi a pugni".

"Non ho neanche reagito essendo io un personaggio pubblico - ha sottolineato - Il signore avrà avuto 40 anni e peserà 10kg, se lo prendevo per strada da solo adesso non era più vivo. Ma meglio così perché non reagendo sono passato dalla parte della piena ragione. Non umilierei mai un padre di fronte al figlio"

Il motivo della presunta aggressione resta ignoto: "Penso che sia perché l'ex moglie mi ha visto in tv e in passato ha fatto apprezzamenti. Lui è bruttissimo, di una bruttezza pazzesca, senza capelli, pesa 10kg". Francesco ha fatto sapere di avere intenzione di sporgere denuncia e chiedere un risarcimento.