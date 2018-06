Gemma Galgani: “Temptation Island? Sono venuta dalla mia amica Ida”

La strada che dallo studio televisivo di ‘Uomini e Donne’ porta alle spiagge assolate di ‘Temptation Island’ non è così scontata come poteva sembrare: Gemma Galgani, protagonista del Trono Over del programma di Maria De Filippi e indicata come inedita presenza nel reality di coppia in partenza su Canale 5, non sarà nel cast in questione.

A dichiararlo chiaramente dopo l’indiscrezione che aveva incuriosito i telespettatori attribuendole il ruolo di “consigliera”, è stata proprio la dama in un’intervista rilasciata a Chi: “Non partecipo a ‘Temptation Island’, ho già vissuto le mie tempeste d’amore e mi basta, sono venuta dalla mia amica Ida Platano perché lei mi è stata vicina quando avevo bisogno. Ida aveva bisogno di un gesto di amicizia e io sono corsa da lei”.

Il riferimento è a Ida che, insieme a Riccardo, metterà alla prova la stabilità del suo legame nato proprio durante il programma ‘Uomini e Donne’.

Gemma Galgani: “Con Giorgio Manetti? Vedremo”

Per quel che riguarda la propria situazione sentimentale, sempre molto tribolata per via dei tira e molla con lo storico amore Giorgio Manetti, Gemma ha affermato: “Il mio di amore? Sono caduta nel buio, ma cerco sempre il sole”. E sul suo grande amore mai dimenticato, la dama ha confessato: “Ho perso le parole… anche se buttare via tutto sarebbe uno sbaglio. Vedremo”.