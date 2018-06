Svelata la prima coppia di Temptation Island 2018

Ufficializzata la prima coppia di Temptation Island 2018. Si tratta di Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri, arrivati dritti dritti dall'ultima edizione di Uomini e Donne.

L'annuncio è arrivato dal profilo Instagram ufficiale del programma di Canale 5, in partenza dal prossimo 5 luglio in prima serata. Ida e Riccardo, dunque, sono pronti a mettere alla prova il loro amore nell'isola delle tentazioni. La loro storia è cominciata ufficialmente a maggio, quando hanno lasciato Trono Over per vivere la propria relazione al riparo dai riflettori. Il sentimento è apparso da subito genuino.

"Sono follemente innamorata, partecipo perché nella vita ho una responsabilità grandissima che è mio figlio e voglio capire se Riccardo è la persona giusta", spiega Ida. "Partecipiamo perché puo aiutare a far capire a lei che la sua gelosia è completamente immotivata", fa eco Riccardo.

Temptation Island 2018, indiscrezioni sulle altre coppie

E' probabile che, anche quest'anno, anche gli altri concorrenti saranno reclutati tra gli ex concorrenti di "Uomini e Donne". Occhi puntati su Nilufar Azzadi e Giordano Mazzocca, che, incalzati sulla questione, non hanno smentito la possibilità di partecipare. Ma si pensa anche a Mattia Marciano e Vittoria Deganello, Paolo Crivellin e Angela Caloisi, Nicolò Brigante e Virginia Stablum. Ipotizzabile anche la presenza di Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani, che negli ultimi tempi hanno vissuto una difficile crisi e che forse decideranno di mettere alla prova il loro amore nel reality.